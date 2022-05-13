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انت الان تتابع خبر الانيق يتغلب على الصناعة في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-13 | 19:58
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تمكن نادي الطلبة من التغلب على نادي الصناعة، اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل اهداف الانيق كل من اللاعب محمد جواد شرهان في الدقيقة الخامسة و اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 28 و محمد زامل في الدقيقة 88 فيما سجل هدف الصناعة الوحيد اللاعب ماجد جواد في الدقيقة 84 من المباراة.
وبهذه النتيجة احتل الطلبة مركز الوصافة برصيد 59 نقطة فيما توقف رصيد الصناعة عند النقطة 34 في المركز 15 من ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة احتل الطلبة مركز الوصافة برصيد 59 نقطة فيما توقف رصيد الصناعة عند النقطة 34 في المركز 15 من ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.
المحرر: سعد أحمد
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