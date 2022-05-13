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الانيق يتغلب على الصناعة في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-13 | 19:58

الانيق يتغلب على الصناعة في ممتاز الكرة

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تمكن نادي الطلبة من التغلب على نادي الصناعة، اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل اهداف الانيق كل من اللاعب محمد جواد شرهان في الدقيقة الخامسة و اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 28 و محمد زامل في الدقيقة 88 فيما سجل هدف الصناعة الوحيد اللاعب ماجد جواد في الدقيقة 84 من المباراة.

وبهذه النتيجة احتل الطلبة مركز الوصافة برصيد 59 نقطة فيما توقف رصيد الصناعة عند النقطة 34 في المركز 15 من ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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