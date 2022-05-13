بعد ريمونتادا مثيرة.. انس الجابر الى نصف نهائي روما

وحققت أنس ريمونتادا رائعة بعد ساعتين من اللعب، حيث خسرت المجموعة الأولى (1-6)، قبل أن تعود وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة (7-5 و6-1)، لتتأهل بامتياز إلى المربع الذهبي.

لم تدخل أنس جابر المباراة كما يجب، ما مكن اليونانية ساكاري من كسب المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة (6-1)، في 33 دقيقة.



وفي المجموعة الثانية، عرفت أنس صعوبات ما مكن اللاعبة اليونانية من التقدم (5-2) وكانت أمام فرصة لإنهاء المجموعة والمباراة لصالحها.

لكن أنس جابر حققت استفاقة حاسمة، مكنتها من العودة من بعيد وقلبت الطاولة على منافستها لتعديل النتيجة في مناسبة أولى (5-5)، ثم تفوز بالمجموعة بنتيجة (7-5) بعد 57 دقيقة من اللعب.

ودخلت بطلة تونس المجموعة الثالثة والحاسمة بمعنويات كبيرة لتسيطر على مجريات اللعب وتفوز بالمجموعة بنتيجة (6-1) وتفوز بالمباراة بعد ريمونتادا رائعة.

