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بعد ريمونتادا مثيرة.. انس الجابر الى نصف نهائي روما

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-13 | 19:53

بعد ريمونتادا مثيرة.. انس الجابر الى نصف نهائي روما

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وتأهلت التونسية أنس جابر، اليوم الجمعة، بعد ان فازت على اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الرابعة عالميا، بمجموعتين لواحدة ، لتعبر إلى نصف نهائي بطولة روما للتنس.
وحققت أنس ريمونتادا رائعة بعد ساعتين من اللعب، حيث خسرت المجموعة الأولى (1-6)، قبل أن تعود وتفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة (7-5 و6-1)، لتتأهل بامتياز إلى المربع الذهبي.

لم تدخل أنس جابر المباراة كما يجب، ما مكن اليونانية ساكاري من كسب المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة (6-1)، في 33 دقيقة.


وفي المجموعة الثانية، عرفت أنس صعوبات ما مكن اللاعبة اليونانية من التقدم (5-2) وكانت أمام فرصة لإنهاء المجموعة والمباراة لصالحها.

لكن أنس جابر حققت استفاقة حاسمة، مكنتها من العودة من بعيد وقلبت الطاولة على منافستها لتعديل النتيجة في مناسبة أولى (5-5)، ثم تفوز بالمجموعة بنتيجة (7-5) بعد 57 دقيقة من اللعب.

ودخلت بطلة تونس المجموعة الثالثة والحاسمة بمعنويات كبيرة لتسيطر على مجريات اللعب وتفوز بالمجموعة بنتيجة (6-1) وتفوز بالمباراة بعد ريمونتادا رائعة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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