انت الان تتابع خبر خلاف عائلي يودي بحياة اربعة اشخاص في اربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قائمقامية قضاء خبات بأربيل، اليوم الجمعة، أن نزاعا مسلحا بين عائلتين أدى إلى مقتل اربعة أشخاص.
وقالت قائمقام قضاء خبات كويستان أحمد في حديث للسومرية نيوز إن " الحادثة حصلت بعد ظهر اليوم بسبب خلاف عائلي على قضية أملاك و أدى إلى مقتل أب و إثنين من أولاده و شخص آخر ".
وأضافت أن"القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث و باشرت التحقيقات بالجريمة".
وأضافت أن"القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث و باشرت التحقيقات بالجريمة".