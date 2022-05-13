خلاف عائلي يودي بحياة اربعة اشخاص في اربيل

وقالت قائمقام قضاء خبات كويستان أحمد في حديث للسومرية نيوز إن " الحادثة حصلت بعد ظهر اليوم بسبب خلاف عائلي على قضية أملاك و أدى إلى مقتل أب و إثنين من أولاده و شخص آخر ".

وأضافت أن"القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث و باشرت التحقيقات بالجريمة".

