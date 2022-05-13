شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في اتصال مع شويغو.. أوستن يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، نظيره الروسي سيرغي شويغو بوقف ”فوري“ لإطلاق النار في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ بدء الحرب، وفق ما أعلن البنتاغون.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان، إن أوستن ”حض على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، وشدد على أهمية إبقاء قنوات التواصل“ مفتوحة.

وأضاف أن الوزيرين أجريا مشاورات ”للمرة الأولى منذ 18 شباط/فبراير“ قبل بضعة أيام من بدء النزاع في أوكرانيا، من دون أن يدلي بمزيد من المعلومات عن مضمون المحادثات.