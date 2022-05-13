اليمن.. الرئاسي يعلن تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

نعى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ببالغ الحزن وعظيم الأسى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد رحلة طويلة من العطاء قدم خلالها الكثير لبلاده ولأمته.



واشار الرئيس الدكتور، رشاد العليمي، رئيس المجلس، في بيان النعي، إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدت برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً حكيماً وفياً لشعبه وأمته ونذر حياته لخدمتهما وساهم في تحقيق السلام العالمي وتلبية نداء المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها من خلال تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي غطت معظم بلدان العالم.

كما نوه بموقف الفقيد ودعمه للشرعية اليمنية من خلال مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية وإسهاماته الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وأكد بيان النعي، أن هذه المواقف الأخوية النبيلة ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان أبناء اليمن، وأنها مجسدة لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والضاربة جذورها في أعماق التاريخ .

وجاء في البيان "وبهذا المصاب الآليم يتقدم مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم حكومة وشعب اليمن بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سائلًا المولى أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته" .