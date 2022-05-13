في ثاني استقالة خلال ساعات.. وزير من تحالف "يمينا" يستقيل من الحكومة الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قدم ماتان كهانا، وزير الشؤون الدينية الإسرائيلية عن تحالف ”يمينا“ الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت، استقالته من الحكومة، لتكون هذه الاستقالة، الثانية لمسؤول بارز في حكومة بينيت خلال الساعات القليلة الماضية.



وسبق ذلك، تقديم المستشارة السياسية لبينيت، شمريت مئير، استقالتها من منصبها، على الرغم من أنه من المقرر أن تنتهي ولايتها، في 1 حزيران/يونيو المقبل، الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام عبرية ”هزة“ داخل مكتب رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن الوزير ماتان كهانا قدم استقالته من منصبه كوزير للشؤون الدينية، مشيرة إلى أنه سيعود للعمل كعضو في الكنيست عن تحالف ”يمينا“، في خطوة تهدف لإنقاذ الائتلاف الحكومي من الانهيار.