تشييع جنازة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

شيعت دولة الإمارات، مساء الجمعة، جنازة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.



ووفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد أدى ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي“.

وأضافت الوكالة: ”كما أدى الصلاة سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام .. وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن، والأمتين العربية والإسلامية، بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله، جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته، والعمل الإنساني في أنحاء العالم.. سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون ”.