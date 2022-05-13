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جندي روسي يمثل أمام محكمة أوكرانية في أول قضية متعلقة بجرائم حرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

مثل جندي روسي متهم بقتل مدني خلال غزو روسيا لأوكرانيا، أمام محكمة في كييف الجمعة تمهيدا لأول محاكمة متعلقة بجرائم حرب منذ بدء الهجوم في 24 شباط/فبراير.

 

واُحضر فاديم شيشيمارين (21 عاما) إلى المحكمة لجلسة تمهيدية ووجهت إليه تهمة قتل مدني عمره 62 عاما لم يكن مسلحا، على ما أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام محلية.

ومثل شيشيمارين حليق الرأس مرتديا سترة رمادية وزرقاء بقبعة، وأودع قفص الاتهام، على ما أظهر فيديو نشرته وسائل إعلام أوكرانية.

ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته بارتكاب جريمة حرب وقتل عمد.

 

تمثل المحاكمة محطة مهمة لأوكرانيا، حيث تُتهم القوات الروسية بقتل مئات المدنيين منذ بدء الحرب.

 

وشيشيمارين متهم بإطلاق النار برشاش من نافذة سيارة كان فيها، ما أدى إلى مقتل المدني، لمنعه من الإدلاء بشهادته بشأن سرقة سيارة، على ما أعلن المدعون الأوكرانيون في وقت سابق هذا الأسبوع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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