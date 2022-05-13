شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترى التوصل لتسوية مع إيران لإحياء الاتفاق النووي "بعيد المنال" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

اعتبرت الولايات المتحدة، الجمعة، أن التوصل إلى تسوية مع إيران لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي يبقى بعيد المنال، رغم التفاؤل الذي أبداه الاتحاد الأوروبي بعد زيارة مفاوضه لطهران.



وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديره لزيارة المبعوث إنريكي مورا، لكنه أضاف: ”ومع ذلك، فإن الاتفاق في هذه المرحلة ما زال غير مؤكد“.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس: ”على إيران أن تقرر ما إذا كانت تتمسك بشروط لا علاقة لها“ بالنووي، ”أو ما إذا كانت تريد بلوغ اتفاق سريعا“.