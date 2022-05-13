شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول أوروبية تدعو إسرائيل للعدول عن قرار بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قالت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم الجمعة، إنه ينبغي لإسرائيل العدول عن قرارها الأخير ببناء أكثر من 4000 وحدة سكنية جديدة في أراضي الضفة الغربية، وفق وكالة ”رويترز“.



ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية البيان الذي وقعته أيضًا 12 دولة أوروبية أخرى.

وكانت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، قد قالت أمس الخميس إن إسرائيل أقرت بناء 4427 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.