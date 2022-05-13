شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ، رئيساً وأعضاءً ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الذى أمضى حياته فى خدمة بلاده والدفاع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة :" لن ينسى العالم العربي والإسلامي مواقفه الوطنية الشجاعة علي مدار تاريخة الحافل تجاه دول المنطقة في قضاياها المختلفة".

وتقدمت الهيئه بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة في مصابها الجلل وخسارتها العظيمة، داعية المولي عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان.