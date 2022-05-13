شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تعقد الحلقة النقاشية الأولى بشأن الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة الإعلاميين أولى الحلقات النقاشية استعدادا لمشاركة النقابة فى الحوار الوطني المزمع عقده في الفترة القادمة.

وقال طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن النقابة إجتمعت مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص في شعب الإعلام الخمسة الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامي والحوار الوطنى.

وأضاف طارق سعده نقيب الإعلاميين أن النقابة ستستمر في عقد تلك الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطني مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين لتلقي كل المقترحات والرؤى بشأن كل القضايا المجتمعية والإعلامية.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة تعقد غدا السبت الحلقة النقاشية الثانية بشأن الحوار الوطني مع مجموعة جديدة من السادة الإعلاميين أعضاء النقابة بمقرها بجاردن سيتى.