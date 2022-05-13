صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ــ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
وأعربا ــ أيدهما الله ــ عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.
وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ــ حفظهما الله ــ أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حكومة الإمارات وعائلة آل نهيان والشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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