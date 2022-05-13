أوستن يدعو نظيره الروسي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 7:12 مساءً

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي شويغو اليوم الجمعة دعا فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا وشدد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان إن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أوستن مع شويغو منذ 18 فبراير شباط.

من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضه إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن انسحاب روسيا من بلاده يجب أن يكون نقطة البداية لأي محادثات.

وقال لقناة راي 1 التلفزيونية الإيطالية في مقابلة عُرضت في أوكرانيا اليوم الجمعة: “كرئيس، أنا مستعد للتحدث مع بوتين، لكن معه فقط. بدون أي من وسطائه. وفي إطار الحوار وليس الإنذارات”.

ولم تجر أوكرانيا وروسيا محادثات سلام مباشرة منذ 29 آذار. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله يوم الاثنين إن محادثات السلام تعقد عن بعد.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تتنازل عن وحدة أراضيها، واستبعد اقتراحات، نسبها إلى باريس، بضرورة تقديم بلاده تنازلات من أجل التوصل لاتفاق سلام يسمح لبوتين بحفظ ماء الوجه.

وقال “اخرجوا من هذه المنطقة التي تحتلونها منذ 24 فبراير. هذه هي الخطوة الأولى الواضحة للحديث عن أي شيء”.