مشترطا الحوار وليس الإنذارات.. زيلينسكي يجدّد استعداده للتحدّث مع بوتين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

في وقت تواصل القوات الروسية غزوها الأراضي الأوكرانية، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضه إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن انسحاب روسيا من بلاده يجب أن يكون نقطة البداية لأي محادثات.

وقال لقناة راي 1 التلفزيونية الإيطالية في مقابلة عُرضت في أوكرانيا اليوم الجمعة: “كرئيس، أنا مستعد للتحدث مع بوتين، لكن معه فقط. بدون أي من وسطائه. وفي إطار الحوار وليس الإنذارات”.

ولم تجر أوكرانيا وروسيا محادثات سلام مباشرة منذ 29 آذار. ونقلت وكالة أنباء انترفاكس عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي قوله يوم الاثنين إن محادثات السلام تعقد عن بعد.

أوكرانيا لن تتنازل

وأفاد الكرملين بأن بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة أن التقدم في المفاوضات بشأن إنهاء الصراع “تعرقله كييف بشكل أساسي”. وتلقي كييف باللوم على موسكو في عدم إحراز تقدم.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لن تتنازل عن وحدة أراضيها، واستبعد اقتراحات، نسبها إلى باريس، بضرورة تقديم بلاده تنازلات من أجل التوصل لاتفاق سلام يسمح لبوتين بحفظ ماء الوجه.

وقال “اخرجوا من هذه المنطقة التي تحتلونها منذ 24 فبراير. هذه هي الخطوة الأولى الواضحة للحديث عن أي شيء”.