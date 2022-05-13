لافروف: الإتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدواني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا والغرب جراء الحرب في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدواني، ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إليه ليست “بريئة”.

كما أضاف في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن “الإتحاد لم يعد منصة اقتصادية بناءة، بحسب ما تم إنشاؤه في البداية، بل تحول إلى لاعب عدواني، وبات يعلن بالفعل عن طموحاته خارج حدود القارة الأوروبية”، بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية.

كييف على طريق الإنضمام

إلى ذلك، أشار إلى أنه على الرغم من التصريحات العلنية لقيادة كييف، فإنها تعلن في اتصالاتها مع بلاده أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم انضمامها لأي تكتل.

وفي وقت سابق قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديميري بوليانسكي، إن موقف بلاده من مسألة رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد تغير، وأصبح أقرب إلى الموقف من انضمامها إلى الناتو، مضيفا أن موسكو الآن “لا ترى فرقا بينهما”.

في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أن كييف باتت على طريق الانضمام، على الرغم من تأكيد العديد من الرؤساء الأوروبيين أن المسألة تحتاج وقتاً طويلاً، ومن بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن الرئاسة الأوكرانية وقعت في 28 فبراير الماضي طلبا رسميا للانضمام على الفور إلى الاتحاد الذي يضم 27 دولة، وذلك بموجب إجراء خاص لأن “البلاد تدافع عن نفسها في مواجهة روسيا”.