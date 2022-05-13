رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: هذه الخطوة ستؤلم الجميع!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الخميس من أن السيطرة على التضخم قد تتسبب في بعض الآلام الاقتصادية ولكنها تظل على رأس أولوياته.

قال باول إنه لا يستطيع الوعد بما يسمى بالهبوط الهادئ للاقتصاد حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للحد من زيادات الأسعار التي تقترب من أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 40 عامًا.

وأوضح: “لذا فإن الهبوط الناعم هو العودة إلى معدل التضخم بنسبة 2٪ مع الحفاظ على قوة سوق العمل”. وقال رئيس البنك المركزي في مقابلة مع Marketplace: “إنه تحدٍ كبير لتحقيق ذلك الآن، لعدة أسباب”.

وأشار إلى أنه في ظل سوق العمل الضيق الذي يرفع الأجور، فإن تجنب الركود الذي يتبع في كثير من الأحيان تشديد السياسة الصارم سيكون تحديًا.

“لذلك سيكون الأمر صعبًا، ولن يكون سهلاً. لا أحد يعتقد أن الأمر سيكون سهلاً. “ومع ذلك، نعتقد أن هناك مسارات … لنا للوصول إلى هناك.”

نُشرت التصريحات في نفس اليوم الذي أكد فيه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على باول لولاية ثانية، وهي الخطوة التي جاءت بعد ما يقرب من سبعة أشهر من تقديم الرئيس جو بايدن الترشيح لأول مرة.

على رأس قائمة أولوياته للولاية الثانية سيكون السيطرة على تضخم الأسعار الذي سجل في أبريل بنسبة 8.3٪ سنويًا، بعيدًا عن أعلى مستوى في أكثر من 40 عامًا تم تسجيله في مارس.

وافق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بعد زيادة قدرها ربع نقطة في مارس. تتوقع الأسواق أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة برفع نصف نقطة أخرى في يونيو ومواصلة زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

من جانبه، قال باول إنه يتفهم الألم الإضافي الذي قد تسببه المعدلات الأعلى، لكنه قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى التصرف بقوة.

وقال: “هدفنا، بالطبع، هو إعادة التضخم إلى 2٪ دون أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود، أو بعبارة أخرى، مع بقاء سوق العمل قويًا إلى حد ما”. “هذا ما نحاول تحقيقه. أعتقد أن الشيء الوحيد الذي لا يمكننا فعله حقًا هو الفشل في استعادة استقرار الأسعار. لا شيء في الاقتصاد يعمل، والاقتصاد لا يعمل لصالح أي شخص دون استقرار الأسعار “.