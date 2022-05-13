شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في أول معارضة لدول الحلف.. أردوغان يعتبر انضمام السويد وفنلندا للناتو "خطأ" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون ”خطأ“، مثلما كان انضمام اليونان إلى معاهدة الناتو، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.



وأوضح الرئيس التركي للصحفيين أنه لا يريد أن يرى ”تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان“، متهمًا ستوكهولم وهلسنكي ”بإيواء إرهابيين من حزب العمال الكردستاني“.

وشدد على أنه ”ليس لدينا رأي إيجابي“.