شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تطال زوجة بوتين السابقة وأقاربه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها فرضت أحدث مجموعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مستهدفة الشبكة المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك زوجته السابقة وأقاربه.



وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس في بيان: ”نكشف ونستهدف الشبكة المشبوهة التي تدعم أسلوب حياة بوتين الذي يتسم بالبذخ والتضييق على الدائرة المقربة منه“.

وأضافت: ”سنواصل فرض عقوبات على كل من يساعد ويحرض على عدوان بوتين حتى تتحقق السيادة لأوكرانيا“.