إسرائيل تعلن مقتل ضابط بارز أصيب باشتباكات جنين في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق في مدينة جنين، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لاقتحام الوحدات الخاصة الإسرائيلية.



وقالت قناة ”كان“ العبرية، وتحت بند سمح بالنشر، إنه ”تم الإعلان عن مقتل مجند في وحدة اليمام الخاصة، ويدعى نوعم راز، 47 عاماً بعد إصابته بالاشتباك مع فلسطينيين في جنين“.