قرار عاجل من مصر بعد وفاة الشيخ خليفة بـن زايد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت جمهورية مصر العربية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمـدة ثلاثة أيـام حـداداً علـى وفـاة الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس دولة الإمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة، وذلـك إعتبـاراً مـن اليـوم الجمعة الموافـق 13 مایو 2022.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت في بيان رسمى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال بيان رئاسة الجمهورية: "فقدت الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم".

وأضاف، أن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسي مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف، والتى سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور.

وتابع البيان: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخاً وصديقاً من أعز الرجال، ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاءً لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار".

كما نعى مجلس الوزراء، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الامارات العربية الشقيقة، وللأمتين العربية والإسلامية، حيث فقدنا معا قائدا حكيما، وزعيما ذا رؤية وبصيرة، كانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه، ودعم أمته.

وأكد مجلس الوزراء أن المغفور له كان دوما مساندا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن تقديم الدعم في أصعب التحديات، وهذا عهدنا دوما بدولة الامارات العربية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، نقف معا يدا بيد من أجل صالح بلدينا وشعبينا، حمى الله الامارات الشقيقة وأهلها، ومتعها دوما بالأمن والاستقرار والرخاء.