شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": الشيخ خليفة قيادة وطنية عربية مخلصة صنع نهضة الإمارات الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، فقيد الأمة العربية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء مُخلص لوطنه وأمته العربية.

وقالت نقابة الصحفيين إن الفقيد الكبير الشيخ خليفة بن زايد تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته، كان صانع مسيرة الامارات في نهضتها الحديثة الكبيرة، امتاز بالحكمة والبصيرة في قيادة بلاده وشعبها وسط كل التحديات، كما كان قيادة عربية مخلصة، محبًا لمصر والأمة العربية، مادا طول الوقت كل جسور التعاون والدعم مع أشقائه العرب وفي مقدمتهم مصر.

وتقدم مجلس نقابة الصحفيين بخالص العزاء، إلى دولة الإمارات الشقيقة، قيادةً وشعبًا، ولأسرة فقيد الأمة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلين الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يديم السلام والرخاء على الإمارات الشقيقة.

كما تقدم مجلس النقابة بخالص العزاء للزملاء أعضاء ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية في مصابهم ومصاب الأمة العربية الجليل.