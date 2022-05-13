شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يطلب مد أجل تخفيض الفائدة على المشروعات الصناعية 5 سنوات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، وأكثر من عشرين عضوا بشأن استیضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأشار التقرير إلى ضرورة دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتيسير على هؤلاء المستثمرين.

وتناولت اللجنة فى تقريرها التمويل الصناعي فأوصت بمد أجل مبادرة تخفيض الفائدة على المشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بشأن تشجيع الصناعة

كما أوصت بتشجيع إقامة المشروعات ودمج الاقتصاد الغير رسمي وذلك من خلال تخفيض الفائدة على المشروعات الصغيرة إلى 3% في حالة قيام المشروع بإحلال واردات طبقا لآلية محددة من وزارة التجارة والصناعة أو استيعاب عمالة بحد أدنى 50عامل وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر توصى اللجنة بإحلال الواردات طبقا لآلية محددة من وزارة التجارة والصناعة أو استيعاب عمالة بحد أدنى 10 عمال وبالنسبة للمشروعات الأخرى.

وأوصت اللجنة بخفض فائدة التمويل من 8% إلى 5% وذلك طبقا لعدد من الضوابط منها قيام المشروع بتصدير حد أدنى 25%من حجم أعماله مع التزامه بالتنازل عن العملة الأجنبية الواردة له أو استخدامها في تمويل استيراد خامات ومستلزمات انتاجه مع التزام البنك المركزي بتوفير الاعتمادات المطلوبة لتمويل المعدات الرأسمالية، أو قيام المصنع بسد فجوة استيرادية وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المعينة.