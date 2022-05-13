شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينكس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكس مجلس الشيوخ الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم.



ونعى مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببالغ الأسى والحزن قائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، قدم فيها العديد والعديد لبلاده بل وللأمتين العربية والإسلامية.



الشيخ خليفة آل نهيان ، رحمة الله عليه ، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقًا محباً ومخلصًا وداعمًا لمصر على الدوام، ويقف بجوارها دائماً بكل ما آوتي من قوة مساندًا لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية.

وقدم مجلس الشيوخ المصري خالص العزاء والمواساة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ .



واختتم مجلش الشيوخ نعيه قائلا:رحم الله الفقيد الغالي، واسكنه فسيح جناته ،وإنا لله وإنا إليه راجعون

