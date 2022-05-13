شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم الجمعة- حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022 وحتى يوم الأحد الموافق 15 مايو 2022.

ونعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس ، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي الشقيق وقيادته بخالص العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله، أحد رجال دولة الإمارات العظماء الذي يتسم بالحلم والحكمة، ومن الذين أسهموا في نهضتها، وملجأ الجميع من أجل الاتفاق والتوحد.