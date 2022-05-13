"الأعلى للإعلام" ناعيًا الشيخ خليفة بن زايد: زعيم حكيم له بصماته الواضحة

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا وأعضاءً، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالعطاء لوطنه وأمته.

وأعرب المجلس عن خالص عزائه ومواساته لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة، والأمتين العربية والإسلامية.

وقال المجلس، إن الفقيد كان قائدًا وزعيمًا حكيمًا له بصماته الواضحة في شأن وطنه وأمته العربية والإسلامية، كما كان دائما مساندا وداعمًا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن الوقوف بجانبها.

وكانت أعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.