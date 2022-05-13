شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى إلى الشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا، صباح اليوم الجمعة.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، مؤكدة أن دور الشيخ خليفة بن زايد في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة والإنسانية لا ينسى، وما قدمه لدولته ولشعبها الأصيل من تقدم ورخاء يجسد رحلة عطاء نادرة.

