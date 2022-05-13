شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبى داعيا الله أن يوفقه لما فيه الخير والسداد خلال الفترة المقبلة، وأن يحفظ الإمارات شعبا ودولة وينعم علي أهلها بالرخاء والسلام.

وقال الجندى، أن الشيخ خليفة بن زايد قاد دولة الإمارات على مبادئ ونهج مؤسسها الشيخ زايد آل نهيان، والذى له مكانة كبيرة في قلوب العالم العربى بصفة عامة وفي قلوب المصريين بصفة خاصة، مؤكدا أنه استمر علي خطاه ووضعها فى المكانة اللائقة لها عربيا وإقليميًا ودوليا.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي نتقدم فيه بخالص العزاء للشعب الإماراتى الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد فإننا ندعو الله أن يرحم الفقيد ويصبر شعب الإمارات.