انت الان تتابع خبر ميسان.. اعتقال متهمين ارتكبا جريمة قتل جرّاء خلاف على قطعة أرض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد للسومرية نيوز، أن "قائد شرطة المحافظة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن على يد أشخاص يستقلون دراجة نارية، في حي القاهرة بمدينة العمارة، جراء خلاف سابق حول قطعة أرض زراعية".وأضاف، أنه "تم توجيه بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية ضمن قاطع حطين، من القاء القبض على متّهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف بعد أخذ الموافقات القضائية".

وأوضح البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

