الاستخبارات تطيح بإرهابيين وتضبط اعتدة في الانبار ونينوى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعمليات منفصلة نفذت في مناطق مختلفة من قواطع عمليات الانبار وغرب نينوى استناداً الى معلومات دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرقتين الخامسة والخامسة عشر وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بألوية المشاة ١٩ و٢١ و٧١ واستخبارات الالوية المذكورة تم خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في الرطبة بالانبار والاخر في ناحية تل عبطة غربي نينوى".وأشارت إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

القوة ذاتها، وبحسب البيان، تمكنت من "الوصول الى كدس يضم ٥٥ قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم من مخلفات داعش الارهابي في منطقة العياضية غرب نينوى".

ولفتت الخلية، إلى "تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم. فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".

