فساد الصناعة بـ'قضية السكراب'.. مخاوف من التمدد إلى أدوية سامراء (وثائق)

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شركة ادوية سامراء تسير نحو الهاوية، إذ هناك وثائق تكشف عن نقل السكراب والمحركات من شركة ادوية سامراء"، مبيناً أنه "عند استبدال مدير الشركة قبل بضعة أيام نفذت هذه العملية لاسيما أن المدير الجديد عبد الحميد السالم متهم بقضايا فساد تخص الشركة ومازال على ذمة التحقيق لهدره المال العام في فترة تسلمه منصبه مديراً عاماً سابقاً"، مشيراً إلى أن قضايا الفساد تلك "اكتشفتها هيئة النزاهة وارسلت كتاباً للشركة العامة لصناعة الادوية في التحقيق المستمر لكشف اسباب نفاذ السيولة المالية للأعوام السابقة، وبيان موقف قانونية الشركة في الخرق الحاصل ببيع الدرجات للعقود بمبالغ مالية عند استبدالهم، على اثرها تم اقالته العام الماضي".وأشار إلى أن "هنالك مخاوف كبيرة من تصفية محركات الشركة وما يوجد فيها من معدات كثيرة مهمة بعد استبدال المدير ووضع مدير عام متهم بقضايا فساد وهدر في المال العام في سنوات سابقة".

ولفت المصدر، إلى أن "انحدار السيولة وصل من 26 مليار الى سالب 6 وهذا ملف اخر مازال مفتوحاً في هيئة النزاهة".

وزود المصدر السومرية، بوثائق تؤكد تحقيق هيئة النزاهة وكتاب تصفية السكراب والمعدات القديمة،:

