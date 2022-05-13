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أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في 'البريميرليغ'

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-13 | 15:57

أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في

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الخليج 365 – متابعة

أعلنت رابطة الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المدربين المرشحين للتتويج بجائزة الأفضل في "البريميرليغ" خلال الموسم (2021-2022).

ونشر الحساب الرسمي "للبريميرليغ" على موقع "تويتر" قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب، وضمنت كلا من: الدنماركي توماس فرانك (برينفورد)، الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الإنجليزي إيدي هاو (نيوكاسل)، الألماني يورغن كلوب ()، الفرنسي باتريك فييرا (كريستال بالاس).

ويعتبر الثنائي غوارديولا وكلوب أبرز المرشحين، خاصة وأنها يتنافسان على لقب الدوري أيضا.

ويتصدر مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، حصدها من 28 انتصارا، و5 تعادلات مقابل 3 هزائم في 36 مباراة.

ينما يشغل ليفربول بقيادة يورغن كلوب، مركز الوصافة في "البريميرليغ" بعد تحقيقه 26 انتصارا مقابل 8 تعادلات وهزيمتين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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