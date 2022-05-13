انت الان تتابع خبر الخطوط الجوية تتنصل عن مسؤوليات مالية وقانونية (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الوثيقة التي تحصلت عليها الخليج 365، تنصل مدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران موسى، وشركته من اي مسؤولية قانونية او مالية تترتب على انهاء عقد شركة منسيز البريطانية، فيما يضع المسؤولية القانونية و المالية جملة و تفصيلاً على عاتق وزارة النقل و مستشار الوزير ايمان محمد عبد الرضا.ولم ترد عبد الرضا، على كتاب مدير عام الخطوط و تستمر في ضغطها لإنهاء عقد "منسيز" لكي تتهرب من المسؤولية القانونية و المالية.وأتهم موظفون في الخطوط الجوية العراقية، في وقت سابق اليوم، مستشارة وزير النقل ايمان محمد عبد الرضا الزجراوي بتخييرهم بين الغاء عقد الخدمات الارضية مع شركة "منسيز" البريطانية او نقلهم خارج الخطوط.

مصادر خاصة للسومرية نيوز، أكدت ان "انهاء العقد من جانب الخطوط سيؤدي الى الغاء جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية اعتبارا من يوم غد الجمعة ١٣ / ٥ / ٢٠٢٢".

وأوضحت المصادر، ان "شركة "منسيز" البريطانية مثبتة قانونيا للتحكيم الدولي الذي سيكلف الخطوط اكثر من مليار دولار تعويضات وسينهي شركة الخطوط الجوية العراقية ويعلن افلاسها".

وأضافت، ان "مستشارة الوزير ايمان محمد عبد الرضا الزجراوي تدفع مصير الخطوط الجوية العراقية وموظفيها الى الهاوية".

ولفتت المصادر إلى أن "مستشارة وزير النقل تتهرب من مسؤولية تنفيذ مقترحات لجنة وزارية وتدفع الخطوط الجوية العراقية لتنفيذها خوفاً من المسائلة القانونية والمالية بتضمينها خسائر مؤكدة للتحكيم الدولي لصالح الشركة البريطانية".

