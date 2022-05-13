استقالة المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة عن هزة حدثت داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث قدمت مستشارته السياسية استقالتها وذلك بعد أقل من عام من تعيينها.



وذكرت القناة ”12“ العبرية، أن المستشارة السياسية لبينيت، والتي تدعى شمريت مئير، قدمت استقالتها، حيث كان من المقرر أن تنهي فترة ولايتها في 1 حزيران/يونيو المقبل.

وقالت القناة إن ”استقالة المستشارة السياسية لبينت، تأتي بعد نحو عام من تعيينها، وقد أعلنت الاستقالة في رسالة أرسلتها إلى بينيت السعيد“.

وكتبت مئير، في رسالة استقالتها: ”عندما تشكلت الحكومة العام الماضي طُلب مني أن أكون المستشار السياسي لرئيس الوزراء، وبعد بعض المداولات وافقت على الأمر“.

وتابعت: ”خلال العام الماضي كرست كل طاقاتي لمساعدتكم في المجال السياسي، وبشكل عام في بناء علاقات جيدة مع حكومة جو بايدن، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية القريبة والبعيدة“.