آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة بعد اعتداء قوات من الشرطة الإسرائيلية على مسيرة تشييعها إثر رفع المشاركين أعلاما فلسطينية.



وهاجمت الشرطة الإسرائيلية المشاركين في تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة، بعد خروجه من المستشفى الفرنسي في مدينة القدس المحتلة، وصادرت أعلامًا كان يحملها المشاركون، وعلمًا آخر تم لف جثمانها به.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات المشاركين أصيبوا بالاختناق ورضوض وكسور، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على موكب تشييع أبو عاقلة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال هددت باختطاف الجثمان، عقب انطلاق مسيرة حاشدة رفع فيها العلم الفلسطيني، في باحات المستشفى.