شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نعي عربي ودولي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مايو 2022

الخليج 365 _ متابعات

نعى زعماء ومسؤولون وقادة حول العالم رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.



الولايات المتحدة

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قائلاً إنه كان ”شريكًا وصديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة“.

وأضاف: ”سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة“.

مجلس التعاون

ونعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، الشيخ خليفة، مؤكدًا أن الراحل ساهم في دعم وترسيخ مسيرة مجلس التعاون، قائلا: ”فقدنا برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا“.

الجامعة العربية

كما نعى أمين أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس دولة الإمارات الراحل، معربًا عن ”خالص تعازيه للدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في هذا المصاب الكبير“.

ووجه الأمين العام ”بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح فقيد الأمة العربية“.

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: ”نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد – رحمه الله -، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه“.

الجامعة العربية

كما نعى أمين أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس دولة الإمارات الراحل، معربًا عن ”خالص تعازيه للدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في هذا المصاب الكبير“.

ووجه الأمين العام ”بتنكيس علم الجامعة العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على روح فقيد الأمة العربية“.

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: ”نُعرب عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد – رحمه الله -، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه“.

البحرين

كما نعى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام.

الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا إن أمير البلاد ”يعرب في برقيتي تعزية لنائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي عن بالغ حزنه وتأثره بوفاة الشيخ خليفة بن زايد ويأمر بإعلان الحداد الرسمي 40 يوما وتنكيس الأعلام“.

سلطنة عمان

وأعلن سلطان عمان هيثم بن طارق الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات السلطنة في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية يوم الأحد القادم.

الأزهر

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في تغريدة على تويتر: ”فقدت الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء قائدًا مخلصًا وفيًّا لدينه وأمته، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يدخر جهدًا في رفعة وطنه وشعبه، وقدم بلاده للعالم أنموذجًا للريادة والازدهار“.

وأضاف: ”خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، قادةً وشعبًا، وللأمة العربية والإسلامية، في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله أن يتغمد فقيد الأمة الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق الإمارات وأهلها والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان. ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.