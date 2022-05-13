الحرب الدبلوماسية مستمرة.. روسيا تطرد 10 دبلوماسيين رومانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

لا تزال الحرب الدبلوماسية بين روسيا والدول الأوروبية مشتعلة، اذ يتابع الطرفان اتخاذ اجراءات باستدعاء سفراء وطرد دبلوماسيين. وتواصل موسكو ردودها “الانتقامية” من خلال طرد دبلوماسيين أوروبيين من أراضيها.

وفي آخر المستجدات، أعلنت روسيا اليوم الجمعة طرد 10 دبلوماسيين من رومانيا ردًا على خطوة مماثلة من جانب بوخارست.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها ترفض محاولات رومانيا تحميل موسكو مسؤولية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إنّ موظفًا بالسفارة البلغارية طُرد أيضا.

وهذه التحركات جزء من سلسلة خطوات متبادلة بعد طرد أكثر من 300 دبلوماسي روسي من عواصم أوروبية في أعقاب حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الأسبوع الماضي، سبعة دبلوماسيين دنمركيين “أشخاصا غير مرغوب فيهم” ردًا على قرار كوبنهاغن طرد 15 دبلوماسيا روسيا الشهر الماضي، فيما اعترضت موسكو أيضا على تقديم الدنمرك مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن سياسة الدنمرك المعادية لروسيا تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الثنائية وإن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ خطوات أخرى ردا على ذلك.

وأمرت السلطات الروسية، في وقت سابق، بإغلاق قنصليات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وطلبت من الموظفين فيها المغادرة بعد خطوات مماثلة من الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية حينها إنها ستغلق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرج وبسكوف، وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرج ومكتبها في بسكوف، وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرج.