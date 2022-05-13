أردوغان: تركيا لا ترى أي ايجابية في خطط انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 2:59 مساءً

أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أن تركيا تتابع خطط انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ولا ترى حتى الآن أي إيجابية في ذلك.

وخلال لقاء مع الصحفيين قال اردوغان: “نحن نتابع العملية، لكننا لا نرى أي شيء إيجابي حول هذا الأمر، لأنه قبل ذلك كان هناك خطأ في ما يتعلق باليونان. أنت تعرف سلوك اليونان في التحالف ف يما يتعلق بتركيا، نحن لا نريد ارتكاب الخطأ الثاني. الدول الاسكندنافية لديها عادة إظهار “موقف مضياف” للإرهابيين، والسماح لهم بالدخول إلى البرلمان. لذلك، لا يمكننا أن ننظر بإيجابية إلى هذا حتى الآن”.

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدًا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.

أمّا المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو “جوليان سميث” فأشارت الى أن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في “الأشهر والأسابيع” المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.

الى ذلك، اعلن الاليزيه الخميس أنّ فرنسا تدعم بالكامل عزم فنلندا على الانضمام الى حلف شمال الأطلسي على وقع تهديد روسيا بالرد على ذلك.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن “رئيس الجمهورية اوضح أن فرنسا تدعم بالكامل الخيار السيادي لفنلندا على صعيد الانضمام سريعا الى حلف شمال الاطلسي”.