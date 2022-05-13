الاحتلال الاسرائيلي يعيق مراسم تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 2:51 مساءً

أفادت قناة الجزيرة بأن جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وصل إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس.

وكانت القناة قد أعلنت أن شرطة الاحتلال منعت الفلسطينيين من الخروج من المستشفى واللحاق بجثمان الشهيدة .

واقتحمت شرطة الاحتلال المستشفى الفرنسي في القدس ومنعت انطلاق مسيرة تشييع الجثمان.

وذكرت مراسلة الجزيرة أنّ قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية للمستشفى الفرنسي بحي الشيخ جراح.

كذلك، نشرت الجزيرة مقطع فيديو على تويتر يظهر القوات الاسرائيلية وهي تحاصر المستشفى الفرتسي.

كما وثقت الجزيرة لحظة اسقاط القوات الاسرائيلية النعش الذي يحمل الشهيدة.