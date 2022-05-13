شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: كوريا الشمالية تهدد الأمن العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة البريطانية إطلاق كوريا الشمالية أمس تجربة صاروخية أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان اليوم : إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في 12 مايو 2022م يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأوضحت أن التجارب المتكررة لكوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، تشكل تهديداً للشركاء الإقليميين والأمن العالمي.

وأضافت أننا نجدد الدعوة لكوريا الشمالية بأنه يجب عليها العودة إلى الحوار، واتخاذ خطوات ذات مصداقية نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.