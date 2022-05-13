انت الان تتابع خبر بينها منع التدخين.. ارشادات جديدة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطالبت المديرية بحسب بيان ورد للسومرية نيوز، "المزارعين بأتباع وصايا وإرشادات الدفاع المدني، مؤكدة أنها دليل على الوعي وحب الأرض".

وأدناه وصايا الدفاع المدني:

- عدم إيقاد النيران داخل المزارع والبساتين لأعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان.



- يجب توفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها.

- يمنع منعاً باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مع توفير علامات تحذيرية تشير إلى ذلك وخصوصا قرب الطرق النسيمية داخل المزارع والبساتين.

- عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز ) على الأرض داخل البستان أو المزرعة.



- إجراء الصيانة الدورية للعجلات العاملة في البساتين والمزارع مثل الحاصدات والجرارات مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافة ومعالجة الرديء منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها.

- عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها كافة، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشاب والدغل المتيبس.

- عدم إجراء عمليات اللحام داخل المزرعة أو البستان ألا بعد توفر تحوطات الأمان.

- الانتباه إلى عبث الأطفال داخل البساتين والمزارع.

- الانتباه إلى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها.

- يجب توفير مطفأة حريق نوع باودر وزن (12) كغم في الحاصدات ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية.

- إن يتم التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق.

- عمل فاصل بين المساحات المزروعة لا تقل عن عشر أمتار لتكون عائق في تقدم الحريق.

- إزالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة وقدر المستطاع لتجنب أي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق.

- النقطة الجوهرية والمهمة ضرورة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حدوث أي حادث -لا سمح الله-.

