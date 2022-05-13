شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: صاحب رحلة طويلة من البذل والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات قائلا: "ببالغ الأسى والحزن ننعى قائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، قدم فيها العديد والعديد لبلاده بل وللأمتين العربية والإسلامية".

وجاء في النعى: "الشيخ خليفة آل نهيان، رحمة الله عليه، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقًا محباً ومخلصًا وداعمًا لمصر على الدوام، ويقف بجوارها دائماً بكل ما آوتي من قوة مساندًا لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية".

وقدم مجلس الشيوخ خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة عظيم من عظماء التاريخ.

واختتم مجلس الشيوخ نعيه قائلا: "رحم الله الفقيد الغالي، وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".