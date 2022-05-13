لبنان يعلن الحداد ثلاثة أيام ويُنكس الأعلام

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، الذي توفى عن عمر يناهز الـ73 عاما.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أصدر مذكرة أعلن فيها "الحداد الرسمي على فقيد الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الجمعة.. وتُنكس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمنا.



وأضاف: "على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة".