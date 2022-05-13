انت الان تتابع خبر رئاسات العراق الثلاث تعزي بوفاة رئيس دولة الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقدم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح التعازي الى دولة الإمارات برحيل رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال صالح في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية".



وأضاف، "باسمي واسم شعب العراق أتقدم بأحر التعازي لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بهذا المصاب الجلل".

إلى ذلك، قدّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التعازي إلى دولة الإمارات بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "بكثير من الحزن وبالغ الاسى تلقينا نبأ رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".



وأضاف، "نتقدم الى قيادة دولة الإمارات وشعبها الكريم بأسمى آيات التعازي والمواساة، وكلنا ثقة أن المسيرة الريادية التي خطها الراحل الكبير مستمرة بجهود قيادة الدولة وشعبها".من جانبه، قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التعازي إلى دولة الإمارات برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "نتقدم بخالص التعزية وصادق المواساة لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والانجازات سائلين المولى القدير أن يرحم الفقيد وأن يمن على الاشقاء بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

