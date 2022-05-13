يتزعمهم 'ابو أسد'.. شرطة بغداد تدعو للابلاغ عن هؤلاء

دعت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، المواطنين للابلاغ على عدد من الاشخاص يتزعمهم شخص يدعى "ابو أسد" يظهرون بين فترة واخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، يتزعمهم شخص يدعى ( ابو أسد)"، مبينة أن "هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب".

واضاف، "تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد المواطنين الكرام بالادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد( ٤٢٧) المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة لينالوا جزائهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى و محاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".