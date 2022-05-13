طرق سهلة للتخفيف من انتفاخ العيون

وتحرص الكثير من السيدات على ابتكار الطرق السهلة للتخلص من هذه المشكلة التي تؤثر على شكل العيون، لذلك سنُقدم لك بعض النصائح البسيطة للوقاية من هذه المشكلة.

- الشاي: بعد شرب كوب الشاي، اتركي أكياس الشاي في البراد لبضع ساعات ثم ضعيها تحت العينين أو على الجفون لمدة 3 إلى 4 دقائق. تساعد البرودة وتكوين الشاي على تخفيف تورم العينين.



- الحليب: لتقليل الانتفاخ تحت العينين، ضعي كمادات من الحليب لمدة 10 دقائق على كل عين.

وكذلك للحصول على بشرة شبابية نضرة خالية من التورم تحت العينين ينصح شرب 3 لترات من المياه يوميا، مع تناول السلطة، وعدم التعرض للشمس خاصة في فترة الظهيرة، ومن المفيد التقليل من المكياج وجميع أنواع مستحضرات التجميل بالنسبة للفتيات والسيدات وعدم تركها على الوجه أثناء النوم.