شكرا لقرائتكم خبر عن التصالح فى قضية كريم الهوارى يفتح ملف "الدية".. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت واقعة التصالح فى قضية المتهم كريم الهوارى - إلى فتح "ملف الدية" فى جرائم "القتل الخطأ"، وهى الواقعة التى نتج عنها عملية دهس أودت بحياة 4 طلاب، صغار السن، نتيجة قيادة المتهم كريم الهوارى - نجل رجل الأعمال صاحب سلسلة أسواق "هايبر وان" - سيارته الفارهة مخمورًا، الأمر الذى أثار غضب الرأى العام، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بداية من وقوع الحادث حتى الإعلان عن خبر التصالح.

منذ وقوع الحادث فى غضون يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021، حسرة وألم، خلفها حادث الشيخ زايد، فى نفوس أسر وأهالى الضحايا، وهو الحادث الذى تسبب فى دهس وقتل 4 طلاب، بينهم ثلاثة أطفال، بعدما اصطدمت بهم سيارة يقودها المتهم كريم الهوارى، ابن رجل الأعمال المليونير، وقتما كان يسير "مخمورا" وبرعونة شديدة مخالفا كل قواعد المرور، كل هذه الأحداث أدت لتعاطف مستخدمى السوشيال ميديا مع الأسر، خاصة بعد رفض الأهالى فى بداية الواقعة التصالح مع القاتل، ومطالبتهم المستمرة والملحة بالقصاص العادل وعودة الحقوق لفلذات أكبادهم، نتيجة "الإهمال"، ولمزيد من التفاصيل في التقرير التالى عبر موقع برلماني