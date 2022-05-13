شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. "النواب" يوافق على قانونين ويواجه وزارة الصحة بـ130 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة التى عُقدت أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، واستمرت لمدة 14 ساعة، نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة حفاظاً على سلالات الخيول العربية الأصيلة، والثاني بفتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة (6) مليارات جنيه لمواجهة التحديات والآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة أيضا على، (3) اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، رفع كفاءة الأداء الزراعي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة وتعزيز ربحيتهم، وتوطيد العلاقات ودفع سُبل التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية.

وأحال المجلس (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، واستمع لبياني وزيري "المالية" و"التخطيط"، عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي (2022/2023) وأحالهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس للدراسة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه عملاً بحكم المادة (249) من الدستور.

وواجه المجلس القائم بأعمال وزير الصحة، وذلك انطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، بأكثر من 130 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص المنظومة الصحية، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التعاون مع الحكومة عملية مستمرة ولا تقتصر على جلسة بعينها وتتم من خلال استخدام الأدوات الرقابية للنواب باللجان النوعية.

ووجه النواب رسالة شكر للرئيس السيسي على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ووقف المجلس دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، مؤكدا على دعمه الكامل للجيش والشرطة لتطهير الوطن من الإرهاب الأسود.