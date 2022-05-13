وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

ونقلت وكالة "وام" عن وزارة شؤون الرئاسة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد دوت الخليج وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو".
وأعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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