وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقالت الرئاسة الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام): "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".



وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.



ومنذ سنوات اختفى الشيخ خليفة عن الأنظار بفعل المرض، ويتولى مهامه ولي عهده الأمير محمد بن زايد.